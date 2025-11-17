Bordighera, avviso per iniziativa natalizia in Corso Italia: manifestazioni d’interesse entro il 27 novembre

E’ online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera (https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-avviso-esplorativo-per-la-gestione-di-uniniziativa-a-tema-natalizio-in-corso-italia/) l’avviso esplorativo per individuare operatori che allestiscano un’attrazione, un piccolo chalet o gazebo con punto ristoro, decorazioni e allestimenti a tema natalizio in corso Italia, nella piazzetta nei pressi del condominio Savoy, nel periodo tra il 5 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.
La manifestazione d’interesse potrà essere inviata entro le ore 12.00 del 27 novembre 2025:
- mediante consegna a mano e/o a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Bordighera - sito in via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera – Alla c.a. dell’Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive
- a mezzo di posta certificata all’indirizzo bordighera@legalmail.it.
Tutte le informazioni del caso e la modulistica sono online alla pagina https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-avviso-esplorativo-per-la-gestione-di-uniniziativa-a-tema-natalizio-in-corso-italia/