Ventimiglia, il Circolo PD intemelio attacca: “L’amministrazione campionessa di retromarce”

"L’amministrazione comunale di Ventimiglia potrebbe aggiudicarsi senza sforzo il premio nazionale della Retromarcia: non avrebbe rivali. Annunci su cui mettono la firma e che vengono smentiti subito dopo, con una leggerezza che lascia sinceramente perplessi”. A dirlo è il Circolo PD di Ventimiglia che spiega. “È accaduto con la TARI, con quell’aumento del 10% annunciato e poi fortunatamente ritirato in corsa. È accaduto con la chiusura dei box dei fiori per la commemorazione dei defunti, confermata e poi revocata alle 22 della sera precedente. Ed è accaduto ancora con l’aumento delle rette degli asili nido: da 80 euro a 18 euro di media, un provvedimento illogico che è stato accantonato più velocemente di quanto sia stato formulato”.



“A questo punto non parliamo più di piccoli errori: parliamo di un modo di amministrare, e purtroppo un modo improvvisato. Prima di fare annunci che impattano sulla vita delle famiglie, servirebbe maggiore serietà che, finora, è mancata. Se questa è la linea che intendono mantenere, c’è davvero poco da stare tranquilli. E speriamo che almeno sulle molte altre scelte ancora da affrontare – conclude la nota del PD - abbiano finalmente il coraggio non di tornare indietro, ma di fare ciò che serve davvero alla città".