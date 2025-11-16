Sanremo entra nell’atmosfera natalizia: iniziato il montaggio delle luminarie, accensione ufficiale il 6 dicembre (Foto)

Le prime luci di Natale hanno fatto la loro comparsa nel cuore di Sanremo. Da questa mattina, infatti, in via Roma sono iniziati i lavori di installazione delle luminarie che daranno il via all’atmosfera delle feste. Un’anticipazione che non passa inosservata e che segna l’avvio concreto della macchina organizzativa in vista dell’accensione ufficiale prevista per il 6 dicembre.

La scelta di montare con largo anticipo le decorazioni non è casuale. Come già accaduto in altri comuni della provincia, le ditte incaricate stanno approfittando delle condizioni climatiche favorevoli della Liguria, decisamente più miti rispetto ad altre regioni dove operano nel periodo invernale. Un vantaggio che consente di lavorare senza interruzioni dovute al maltempo e di rispettare senza difficoltà i tempi previsti, evitando ritardi o sovrapposizioni di interventi.

Nei prossimi giorni le luminarie saranno installate anche nei punti più centrali e frequentati della città, completando il percorso luminoso che accompagnerà residenti e visitatori durante tutto il periodo natalizio. Il calendario prevede un’accensione corale giovedì 6 dicembre alle 17.30 in piazza Borea d’Olmo, dove verrà illuminato per la prima volta anche un albero speciale pensato proprio per inaugurare ufficialmente la stagione delle feste.

Sanremo si prepara così ad accogliere uno dei momenti più attesi dell’anno, con un’atmosfera che, già da ora, inizia a trasformare le sue vie e a richiamare l’attenzione di curiosi e passanti. L’accensione del 6 dicembre sarà il vero via alle festività, ma l’attesa è già iniziata, insieme alle prime luci che stanno colorando la città.