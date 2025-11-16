Maltempo, possibili disservizi e rallentamenti sul numero della continuità assistenziale della Asl 1

A causa della forte ondata di maltempo potrebbero verificarsi dei disservizi e rallentamenti per quanto concerne la ricezione delle chiamate sul numero telefonico 800554400 della Asl 1, dedicato alla continuità assistenziale, ex guardia medica. Pertanto, si invitano gli utenti che avessero bisogno della continuità assistenziale a provare ugualmente a telefonare al numero predisposto, altrimenti si può chiamare il numero unico di emergenza 112 che metterà in contatto con l'operatore della ex guardia medica. In ogni caso, per informazioni e consulenze, l'ambulatorio della Casa della Comunità di Bordighera che ospita la continuità assistenziale, è aperto e operativo al pubblico.