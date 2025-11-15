Piazza Eroi di Sanremo sott’acqua: negozi allagati dopo il forte temporale. La denuncia: “Rischiamo danni seri a celle frigorifere e impianti” (Foto)

Il violento temporale di questa mattina ha trasformato Piazza Eroi Sanremesi in un bacino d’acqua, causando allagamenti all’interno di diversi negozi affacciati sulla piazza. Le attività più colpite sono state la Pizzeria Graziella, Mondo Frutta e la Faraona, finite con i pavimenti sommersi e costrette a fronteggiare l’emergenza con secchi, scope e pale.

L’acqua, scesa rapidamente da via Martiri della Libertà e da via Pietro Agosti, ha invaso la piazza seguendo i due corridoi laterali che costeggiano il cantiere presente in zona. Nel giro di pochi minuti, la situazione è degenerata: l’acqua ha superato le soglie dei negozi privi di scalini di protezione, penetrando nei locali e mettendo a rischio attrezzature, celle frigorifere e impianti elettrici.

A denunciare la situazione è la proprietà della storica Pizzeria Graziella, uno dei locali maggiormente colpiti: “Ad agosto abbiamo mandato una PEC al Comune segnalando esattamente questo problema” spiegano. “Quando piove, l’acqua scende da via Martiri e da via Pietro Agosti: qui in piazza si formano due veri e propri fiumi, uno a destra e uno a sinistra del cantiere, e l’acqua finisce dritta dentro i negozi. Da questa mattina siamo in dieci a spalare acqua davanti alla pizzeria. Mia mamma, che ha 84 anni ed è ancora la titolare, si è spaventata tantissimo.”

I commercianti lamentano l’assenza di misure preventive, "né da parte del cantiere né da parte del Comune, nonostante le segnalazioni formalizzate mesi fa. Tutti i negozi senza scalini sono stati allagati. E se oggi pomeriggio o domani dovesse ripiovere, saremo punto e a capo. Qui abbiamo celle frigorifere e attrezzature elettriche: rischiamo danni seri.”

Il problema, stando alle testimonianze, non è nuovo. Ogni precipitazione intensa genera lo stesso effetto imbuto, con la piazza che si riempie rapidamente e le attività che diventano vulnerabili a ogni evento meteo significativo.