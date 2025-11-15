Sanremo International Guitar Festival, gran finale stasera al Teatro dell’Opera del Casinò

Ultima giornata di spettacoli, questa sera, per l’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition (11-15 novembre 2025) al Teatro dell’Opera del Casinò.

Il gran finale prevede due appuntamenti d’eccellenza: alle 17 Javier García Moreno si esibirà con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Grigor Palikarov; alle 21 sarà invece la volta di Eliot Fisk, protagonista di un recital che si annuncia memorabile.

Il 16 e 17 novembre il festival proseguirà con due giornate di Masterclass tenute da Eliot Fisk e Diego Campagna. Per informazioni: diegocampagna79@gmail.com – WhatsApp +39 338 52 22 371.

La manifestazione, nata dall’intuizione e dalla passione del Maestro Diego Campagna, è oggi considerata il più importante evento chitarristico europeo e una delle rassegne più rilevanti al mondo.

Il tema di questa edizione, “Armonie & Ponti – Dialoghi globali sulla chitarra”, non è uno slogan ma una dichiarazione d’intenti: creare connessioni tra scuole, generazioni e culture diverse. La chitarra, dopotutto, è uno strumento capace di parlare tutte le lingue del mondo.

Sul palco, anche quest’anno, si alternano artisti provenienti da Italia, Spagna, Francia, America Latina e Asia. Non per competere, ma per raccontare – ciascuno con la propria voce – cosa significa oggi suonare la chitarra, dai virtuosismi solistici ai dialoghi con orchestra, dalle sonorità classiche a quelle contemporanee.

Il festival è sostenuto dal Comune di Sanremo e dal Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, con la collaborazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partnership di istituzioni prestigiose come il Conservatorio Nazionale di Pechino, l’Università di Changchun e il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia.