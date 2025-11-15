Al Teatro Ariston il musical “Canto di Natale”: doppio spettacolo e beneficenza oggi alle 17 e alle 21

Il celebre racconto di Charles Dickens Canto di Natale (A Christmas Carol) torna oggi, sabato, sul palcoscenico del Teatro Ariston in una veste speciale: un musical coinvolgente proposto in un doppio spettacolo, alle ore 17 e alle 21. Un appuntamento che unisce cultura, spettacolo e solidarietà. Parte dell’incasso sarà infatti devoluto alla Banda degli Orsi, gruppo di volontari che da anni opera all’Ospedale Gaslini di Genova offrendo supporto, accoglienza e momenti di svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Il musical ripercorre la storia immortale scritta da Dickens nel 1843, in un periodo in cui l’Inghilterra iniziava a riscoprire il valore del Natale e delle sue tradizioni. Protagonista è il vecchio Ebenezer Scrooge, ricco e avaro uomo d’affari che, dopo la morte del socio Jacob Marley, continua a vivere con gelo nel cuore e totale disprezzo verso il Natale e verso qualsiasi gesto di umanità. A farne le spese è il suo impiegato Bob Cratchit, costretto a lavorare in condizioni miserevoli.

La svolta arriva durante la notte della vigilia, quando lo spirito di Marley appare a Scrooge per annunciargli la visita di tre spiriti: quello dei Natali passati, che gli farà rivivere i suoi errori; quello del Natale presente, che gli mostrerà la gioia e la generosità che la festa porta con sé; e lo spirito dei Natali futuri, pronto a rivelargli l’ombra terribile del suo destino se non cambierà vita. Un viaggio emotivo che culmina nel risveglio del mattino di Natale, quando Scrooge avrà finalmente l’opportunità di riscrivere la propria storia.

Curiosità: il racconto originale fu pubblicato il 19 dicembre 1843 e andò esaurito in pochi giorni, proprio a ridosso di Natale. Nel 1844 seguirono ben 13 edizioni e non mancarono perfino episodi di pirateria editoriale, con copie clandestine stampate senza pagare i diritti d’autore, segno del successo travolgente dell’opera. A portare in scena il musical è la Compagnia Bit di Torino, realtà affermata che negli anni ha calcato palcoscenici non solo in tutta Italia, ma anche in Francia, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovenia. Lo spettacolo è prodotto da Teatroeventi.