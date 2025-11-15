Sanremo, proliferazione di topi sul lungomare: l'isola ecologica è ormai un habitat stabile

La presenza dei topi sul lungomare Vittorio Emanuele II, tra l’Hotel Miramare e il parcheggio adiacente al ristorante Ippocampo, è diventata un fenomeno quotidiano e sempre più evidente. Da settimane, numerosi passanti segnalano avvistamenti continui, spesso a distanza ravvicinata, tanto che i roditori sembrano essersi ormai stabiliti in modo permanente nella zona verde che separa il parcheggio dalla pista ciclabile.

Chi percorre il tratto, soprattutto nelle ore serali, racconta di vere e proprie “uscite in gruppo”. I topi si muovono senza esitazioni, segno che l’area è stata ormai trasformata in un habitat naturale grazie alla fitta vegetazione e alla costante disponibilità di cibo. Proprio quest’ultimo elemento rappresenta il principale richiamo: l’isola ecologica situata all’interno del parcheggio, seppur recintata e coperta da una rete superiore, continua a essere presa d’assalto dai roditori, attratti dai rifiuti organici e dai sacchetti lasciati nelle vicinanze.

Una scena tutt’altro che rassicurante, considerando il contesto. L’area è tra le più frequentate della città: a pochi passi c’è un hotel a cinque stelle, passano ogni giorno anziani, famiglie e bambini diretti verso la pista ciclabile o verso le spiagge, e non mancano abitazioni private affacciate direttamente sul tratto interessato. L’idea che i topi circolino con tale disinvoltura ha creato forte preoccupazione tra i residenti e tra chi utilizza quotidianamente l’area.

Le segnalazioni raccolte parlano di un fenomeno ormai costante e non più episodico, che richiederebbe interventi mirati e programmati. La presenza dell’isola ecologica – pur necessaria – sembra essere un fattore determinante nella proliferazione: nonostante la struttura sia stata predisposta per impedire l’accesso agli animali, la quantità di rifiuti attira i topi, che penetrano da fessure minime o entrano quando i contenitori vengono lasciati momentaneamente aperti.

Per i cittadini, la priorità è duplice: da un lato la necessità di una derattizzazione straordinaria (attualmente è in atto lungo la pista ciclabile, ndr), dall’altro la richiesta di un ripensamento logistico delle isole ecologiche, soprattutto in zone tanto sensibili. Il problema, infatti, non è solo estetico o di decoro urbano, ma riguarda anche temi di salute pubblica e di sicurezza.