Asili nido, Ventimiglia garantisce sostegno e contributi alle famiglie

Ventimiglia dà supporto e sostegno alle famiglie. La Giunta ha, infatti, approvato una delibera che fissa una retta massima di 600 euro per gli asili nido.

"Voglio ringraziare FILSE per la disponibilità e il confronto costruttivo che ci ha permesso di chiarire e velocizzare le procedure legate ai contributi destinati alle famiglie. Grazie anche ai rappresentanti dei genitori per il dialogo costante" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Come illustrato dall’assessore Milena Raco, la Giunta ha approvato una delibera che fissa una retta massima di 600 euro per tutti gli asili nido cittadini, con una significativa riduzione rispetto al passato. Inoltre, sono state aggiornate le fasce ISEE per rendere il sistema più equo e sostenibile".

"Continuiamo a lavorare insieme, con pragmatismo e ascolto, per garantire alle famiglie un supporto concreto e immediato" - sottolinea il primo cittadino.