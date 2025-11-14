 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 14 novembre 2025, 10:25

Sanremo: modifiche temporanee alla circolazione in corso Trento Trieste per lavori di asfaltatura definitiva

necessari a seguito degli interventi di Rivieracqua sulla conduttura fognaria dalle ore 8 del 19 novembre alle ore 19 del 28 novembre

Per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura definitiva in corso Trento Trieste, necessari a seguito degli interventi di Rivieracqua sulla conduttura fognaria, la circolazione stradale sarà temporaneamente modificata come di seguito indicato.

Dalle ore 8 del 19 novembre alle ore 19 del 28 novembre, sull’intera carreggiata di corso Trento Trieste saranno in vigore:

  • divieto di transito per tutte le categorie di veicoli,
    esclusi i mezzi di pronto intervento, soccorso e quelli in dotazione ad Amaie Energia
  • divieto di sosta e fermata con rimozione forzata
  • doppio senso di circolazione riservato ai possessori di parcheggi auto privati

La segnaletica stradale mobile sarà posizionata in loco per informare l’utenza.

Files:
 ordinanza corso trento trieste (136 kB)

Redazione

