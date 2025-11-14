Sanremo, assolto perché il fatto non sussiste: cadono le accuse di detenzione di marijuana per Marco Merlini

È stato assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste” Marco Merlini, imputato in un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti risalente al 2013. L’uomo era accusato di aver detenuto marijuana suddivisa in undici confezioni, per un peso complessivo di 5.062,30 grammi, contestazione che lo aveva portato a processo insieme a un coimputato.

Quest’ultimo, a differenza di Merlini, aveva scelto di patteggiare una pena a tre mesi, dopo che nei suoi confronti erano stati contestati anche quantitativi di marijuana ed eroina.

Per Merlini, invece, la linea difensiva si è rivelata decisiva. Il suo avvocato ha richiesto il rito abbreviato, proprio per cristallizzare la situazione probatoria già agli atti e permettere al giudice di decidere sulla base del materiale disponibile. Durante il procedimento è emerso un punto fondamentale: le analisi dell’Arpal, effettuate su due dei panetti sequestrati, non hanno confermato la natura illecita di quanto contestato, elemento che ha inciso in maniera determinante nella valutazione del giudice.

Al termine dell’udienza, è stata quindi depositata la sentenza di assoluzione, con cui il tribunale ha riconosciuto l’insussistenza del fatto contestato a Merlini, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria nei suoi confronti.