'Bonus facciate' ed evasione fiscale nel settore edile: sequestrati oltre un milione di euro a una società di Riva Ligure

La Guardia di Finanza di Imperia ha scoperto un articolato sistema di evasione fiscale messo in atto da una società di capitali di Riva Ligure operante nel settore edile, portando al sequestro di oltre un milione di euro di crediti fiscali indebitamente maturati. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è partita dall’analisi delle banche dati in uso al Corpo e da una serie di sopralluoghi che hanno permesso di verificare come l’azienda, pur risultando attiva e con sede presso un casolare, fosse totalmente sconosciuta al Fisco dal 2021.

Dalla verifica della documentazione contabile e dalle indagini finanziarie è emerso che l’amministratore ufficiale era un prestanome, mentre la gestione reale era affidata a due persone che, intenzionalmente, avrebbero occultato i ricavi. Parte degli introiti sarebbe stata trasferita su carte prepagate legate a conti esteri, utilizzate poi per spese quotidiane o voluttuarie, tra cui cene, viaggi e soggiorni in hotel. Secondo quanto accertato, la società avrebbe nascosto ricavi per oltre 5,1 milioni di euro, con un danno per l’Erario stimato in 1,5 milioni di euro di imposte non versate. Poiché per uno dei periodi d’imposta le somme evase superavano le soglie penali, i tre amministratori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Imperia per il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, ferma restando la presunzione di innocenza.

Il G.I.P. del Tribunale di Imperia ha accolto la richiesta della Procura disponendo un sequestro preventivo, anche per equivalente, per oltre un milione di euro. Tra i beni bloccati figurano crediti fiscali legati al “bonus facciate”, effettivamente spettanti e quindi esigibili, per un valore pari alle imposte evase. La Guardia di Finanza sottolinea che l’operazione rientra nella propria missione di tutela delle libertà economiche e della sicurezza finanziaria, elementi fondamentali per una società giusta, equa e solidale.