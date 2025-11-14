Sanremo: celebrati i nonni con storie e affetto al Nido “La Nuvola” (Foto)

Quest’anno, in occasione della Festa dei Nonni, l’équipe educativa del Nido comunale “La Nuvola” di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, ha voluto proporre un’esperienza speciale da vivere e condividere insieme.

Grazie alla preziosa collaborazione con la Biblioteca Comunale, è nato un progetto dedicato ai nonni e ai loro nipotini, pensato per celebrare il valore del tempo trascorso insieme e la magia della lettura condivisa.

Nel corso di più uscite, i bambini e i loro nonni si sono ritrovati in biblioteca, dove la Referente delle attività, li ha accolti con entusiasmo leggendo alcuni racconti ad alta voce. Successivamente, ciascuna coppia ha potuto sfogliare liberamente una selezione di libri, scegliendo insieme le storie da leggere e commentare, in un momento intimo e ricco di emozione.

A conclusione dell’incontro, ogni bambino ha ricevuto un braccialetto simbolico, realizzato per rappresentare il legame affettivo e la connessione unica che c’è tra nonni e nipoti, poiché “l’amore è come un filo che unisce i cuori”.

Un’esperienza semplice, ma dal grande valore educativo e umano, che ha permesso di rafforzare la relazione tra nonni e nipoti, con la lettura come ponte tra mondi, ricordi e nuove scoperte.