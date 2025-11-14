Mercato dei Fiori di Sanremo, proseguono i lavori sul tetto: posa delle lamiere in corso

Proseguono i lavori sul tetto di copertura della struttura del Mercato dei Fiori con la posa in opera delle lamiere di copertura: un lavoro importante, il cui completamento permetterà di superare la problematica delle infiltrazioni registratasi nelle scorse settimane.

Tuttavia, a causa della complessità delle operazioni e del maltempo previsto nelle prossime ore, è possibile che non tutti i disagi possano essere completamente eliminati e permangano possibili infiltrazioni.

I lavori di sistemazione del tetto proseguiranno ininterrottamente nelle prossime settimane, per completare le opere di copertura