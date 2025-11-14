 / Attualità

Attualità | 14 novembre 2025, 14:53

Mercato dei Fiori di Sanremo, proseguono i lavori sul tetto: posa delle lamiere in corso

Intervento mirato a risolvere le infiltrazioni. Possibili disagi per maltempo, lavori in continuità nelle prossime settimane

Mercato dei Fiori di Sanremo, proseguono i lavori sul tetto: posa delle lamiere in corso

Proseguono i lavori sul tetto di copertura della struttura del Mercato dei Fiori con la posa in opera delle lamiere di copertura: un lavoro importante, il cui completamento permetterà di superare la problematica delle infiltrazioni registratasi nelle scorse settimane.

Tuttavia, a causa della complessità delle operazioni e del maltempo previsto nelle prossime ore, è possibile che non tutti i disagi possano essere completamente eliminati e permangano possibili infiltrazioni.   

I lavori di sistemazione del tetto proseguiranno ininterrottamente nelle prossime settimane, per completare le opere di copertura

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium