Luminarie natalizie, Vallecrosia ottiene finanziamento da oltre 7mila euro

Vallecrosia ottiene oltre 7mila euro per le luminarie natalizie.️

Il Comune si è, infatti, aggiudicato un finanziamento di 7.370,00 euro nell’ambito del bando regionale dedicato agli eventi natalizi e alle luminarie. Si tratta di risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria grazie al FUNT – Fondo Unico Nazionale del Turismo, che ha permesso così di sostenere numerosi comuni.

"Un sincero ringraziamento va all’assessore regionale Luca Lombardi per l’impegno e l’attenzione nel sostenere i comuni liguri attraverso questo importante bando" - dicono il sindaco Fabio Perri e l’intera Amministrazione comunale - "Continuiamo a lavorare per una Vallecrosia sempre più bella, vivace e verde".