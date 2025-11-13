Il Team TORARANDO dona tre computer alla scuola di Pigna

Questa mattina, presso la scuola di Pigna, si è svolta una consegna speciale: tre computer portatili sono stati donati agli studenti grazie all’impegno e alla generosità del Team TORARANDO.

I dispositivi, acquistati con il ricavato dell’ultima manifestazione organizzata dal gruppo, rappresentano un contributo concreto al miglioramento delle dotazioni scolastiche e un investimento nel futuro delle nuove generazioni.

A rendere nota l’iniziativa è stato Cristian Rodini, vicepresidente del Parco Alpi Liguri, che ha guidato la delegazione insieme al geometra Danilo Borfiga e a Virginia Fazio. Al loro fianco, come sempre, l’instancabile Mario Siboldi dell’ASD Pignese, figura di riferimento per la comunità locale e per le attività solidali del territorio.

L’iniziativa nasce da una convinzione profonda: la scuola è il cuore pulsante del nostro domani, e ogni gesto che la sostiene è un atto di responsabilità verso i bambini, che rappresentano il futuro della nostra società. Donare strumenti tecnologici significa offrire opportunità, abbattere barriere e contribuire a una formazione più equa e moderna.

Ma la giornata ha avuto anche un significato più intimo e toccante. «Ciao Andre» è la dedica che ha accompagnato la consegna, un pensiero rivolto a chi non c’è più ma continua a vivere nel ricordo e nelle azioni di chi lo ha conosciuto. Un modo per trasformare il dolore in speranza, e per fare in modo che ogni passo avanti sia anche un omaggio a chi ha lasciato un’impronta indelebile.

Il Team TORARANDO, ancora una volta, dimostra come lo sport, la solidarietà e l’impegno civico possano intrecciarsi per generare valore e comunità. Un esempio da seguire, che guarda lontano partendo da piccoli, grandi gesti.