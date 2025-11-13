Oltre 600 mila euro ai Comuni per eventi e iniziative natalizie: Lombardi "Molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni"

Regione Liguria ha approvato il decreto che assegna circa 600 mila euro del Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) a 130 Comuni liguri, a seguito del bando per il finanziamento di eventi e manifestazioni natalizie in programma tra il 1° dicembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Il contributo regionale sostiene una vasta gamma di iniziative dedicate alle festività: installazioni artistiche a tema invernale o natalizio, luminarie, presepi tradizionali e contemporanei, mercatini di Natale, laboratori per bambini, concerti e spettacoli musicali, oltre a eventi teatrali, cinematografici, di danza, letteratura, fotografia e pittura. Saranno finanziate anche visite guidate, escursioni, attività ludico-ricreative e didattiche, fiere e sagre, esposizioni, nonché iniziative legate al “cimento invernale” e ai percorsi storici o identitari delle comunità locali.

Un requisito essenziale per accedere al finanziamento è l’utilizzo, in tutta la comunicazione e la promozione delle iniziative, dei loghi del Ministero del Turismo e di Regione Liguria, a testimonianza della sinergia istituzionale alla base del progetto. “Sono molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni: nessuno di chi ha fatto richiesta è rimasto escluso – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Ciò dimostra che le amministrazioni locali credono nella potenzialità turistica dei loro territori. Lo scopo di questo bando è far sì che buona parte dei visitatori in Liguria si rechi anche in località normalmente fuori dai circuiti turistici tradizionali.”

L’assessore ha inoltre ricordato un dato significativo fornito dal Ministero del Turismo: il 75% dei turisti in Italia si concentra soltanto nel 4% del territorio nazionale. “Migliorare l’offerta turistica regionale – ha proseguito Lombardi – significa gestire meglio i flussi, promuovere un’immagine unitaria del sistema turistico ligure, favorire la destagionalizzazione e la riscoperta delle tradizioni locali. Tutto questo passa anche attraverso iniziative come ‘Natale in Liguria’.” Un ringraziamento è stato rivolto infine ad Anci Liguria, per la collaborazione e il supporto nell’informazione ai Comuni. L’elenco completo dei Comuni beneficiari del finanziamento è disponibile sul sito della Regione Liguria, al seguente link.