Sanremo International Guitar Festival: la chitarra unisce il mondo sul palco del Casinò

Continuano i concerti dell’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition dall'11 al 15 novembre presso il Teatro dell’Opera del Casinò.

Stasera, giovedì, si esibiranno Marco Tamayo, Gabriel Guillén Navarro e Diana Guillén Navarro (ore 21.30), mentre venerdì ci sarà un doppio appuntamento: alle 18.00 Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun e Wang Lizhiyi, e alle 21.00 Pablo Garibay Lopez, Lorenzo Micheli e Matteo Mela (“Solo Duo”).

Il gran finale di sabato prevede due momenti imperdibili: alle 17.00 Javier García Moreno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Grigor Palikarov; alle 21.00 la chiusura affidata a Eliot Fisk, in un recital che si annuncia memorabile.

La manifestazione, nata dall'intuizione e dalla passione del Maestro Diego Campagna, oggi rappresenta il più importante evento chitarristico europeo nonché uno dei più rilevanti a livello mondiale.

Il tema scelto per questa edizione – "Armonie & Ponti – Dialoghi globali sulla chitarra" – non è solo uno slogan. È l'essenza stessa di questo festival: far dialogare scuole diverse, generazioni lontane, tradizioni che si incontrano. Perché la chitarra, in fondo, è uno strumento che parla tutte le lingue del mondo.

Quest’anno, infatti, sul palco si alterneranno artisti italiani, spagnoli, francesi, latinoamericani, asiatici. Non per competere, ma per raccontare – ciascuno con la propria voce – cosa significa oggi suonare la chitarra. Dai virtuosismi solistici ai dialoghi con l'orchestra, dalle sonorità classiche a quelle contemporanee.

Il festival è sostenuto dal Comune di Sanremo e dal Teatro dell'Opera del Casinò Municipale, con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partnership di istituzioni prestigiose come il Conservatorio Nazionale di Pechino, l'Università di Changchun e il Conservatorio "Franco Vittadini" di Pavia.

IL PROGRAMMA

Giovedì 13 novembre

Ore 21:30

Marco Tamayo, Gabriel Guillén Navarro e Diana Guillén Navarro



Venerdì 14 novembre

Ore 18:00

Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun, Wang Lizhiyi

Ore 21:00

Pablo Garibay Lopez,

Lorenzo Micheli e Matteo Mela “Solo Duo”



Sabato 15 novembre

Ore 17:00

Javier García Moreno,

Orchestra Sinfonica di Sanremo

Direttore: Grigor Palikarov

Ore 21:00

Eliot Fisk



Inoltre, il 16 e il 17 novembre si terranno due giornate di Masterclass con Eliot Fisk e Diego Campagna.