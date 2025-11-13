Ceriana ospita la cena benefica dell’Association Martini Humanitaire per sostenere l’orfanotrofio Kiridiya de Matoto in Guinea

Ceriana si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con le cene di beneficenza promosse dall’Association Martini Humanitaire, che sabato prossimo alle 20 nei locali del Sottopiazza proporrà una serata all’insegna della solidarietà e della buona cucina. Questa volta il tema sarà il Piemonte, celebrato attraverso un menu ricco e autentico, pensato per unire il gusto alla generosità.

L’iniziativa, ideata e coordinata da Daniele Martini insieme ai volontari dell’associazione, si inserisce nel ciclo di eventi conviviali che da anni sostengono la scolarizzazione dei bambini dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, fondato da Mme Marie nella Repubblica di Guinea. Un progetto che ha saputo coinvolgere la comunità locale e non solo, creando un ponte tra Imperia e Conakry attraverso il linguaggio universale della solidarietà.

La cena piemontese vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di persone, pronte a condividere un’esperienza che va oltre il semplice pasto. Il menu, curato con attenzione e passione, prevede un antipasto tipico con salami e formaggi della tradizione, ravioli al ragù di carne di fassona, brasato al Barolo accompagnato da purè di patate, e un dolce artigianale a sorpresa firmato da un Maestro Pasticcere. Il tutto sarà accompagnato da vini piemontesi, bianchi e rossi, e acqua, per un prezzo fisso di 35 euro a persona.

Attraverso questa serata, l’Association Martini Humanitaire rinnova il suo impegno concreto per offrire opportunità educative ai bambini meno fortunati, dimostrando come la convivialità possa diventare uno strumento potente di cambiamento. Un piatto condiviso, un sorriso, un gesto: ogni partecipazione contribuirà a far crescere non solo i piccoli di Matoto, ma anche la consapevolezza di una comunità che sa guardare oltre i confini.