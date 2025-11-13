Sanremo, scontro tra autocarro Amaie Energia e auto a Verezzo: nessun ferito ma danni alla vettura (Foto)

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in località Verezzo, a Sanremo, dove un autocarro di Amaie Energia e un’autovettura si sono scontrati all’incrocio tra strada Sant’Antonio e strada Monte Colma. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero urtati lateralmente: l’autocarro avrebbe agganciato l’auto con una parte del parafango della ruota, provocando danni significativi alla parte anteriore della vettura. Il mezzo di Amaie Energia, invece, avrebbe riportato solo lievi danni.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’impatto, ma la valutazione degli ingombri sulla carreggiata — si parla di pochissimi centimetri — sarà determinante per chiarire la responsabilità del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.