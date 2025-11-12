Sanremo, Asl 1 chiarisce: “Servizio sanitario in carcere esternalizzato per garantire continuità e sicurezza assistenziale”

Dopo l’interpellanza presentata in Consiglio regionale dal gruppo del Partito Democratico sulla gestione del servizio sanitario penitenziario presso la Casa circondariale di Sanremo, Asl1 Imperiese ha diffuso una nota ufficiale per chiarire i motivi e le modalità dell’esternalizzazione del servizio. Secondo quanto spiegato dall’Azienda sanitaria, la decisione di affidare a un soggetto esterno il servizio medico in carcere è stata dettata da gravi difficoltà organizzative.

“In considerazione dell’impossibilità a garantire la continuità della copertura dei turni medici H24 per Sanremo e H12 per Imperia — servizio obbligatorio come richiesto dal Ministero della Giustizia — Asl1 è stata costretta, già dal 1° marzo 2024, a esternalizzare tali turni”, si legge nella nota. Prima di tale data, la copertura dei turni risultava spesso problematica a causa della defezione dei professionisti individuati. L’Azienda ha quindi fatto ricorso a un contratto già aggiudicato per la disciplina di Medicina Interna, destinando parte dei medici a garantire la presenza negli istituti penitenziari.

I costi sostenuti e la nuova gara regionale

Dal 1° marzo al 15 settembre 2024, periodo precedente all’attivazione del nuovo servizio tramite gara Suar, la spesa sostenuta da Asl1 per i soli turni medici è stata di circa 1.205.735,62 euro, con un costo orario di 114,75 euro per medico. Nel frattempo, la Stazione Unica Appaltante Regionale (Suar) ha proposto di avviare una nuova procedura di gara per i “Servizi assistenziali presso le case circondariali delle ASL 1, 3 e 4” e per alcuni servizi rivolti a minori e disabili in carico alla Neuropsichiatria dell’ASL 3. Asl1, con nota datata 8 luglio 2024, ha dato il proprio nulla osta alla gara, comunicando che il costo complessivo del servizio penitenziario (Sanremo e Imperia) era di circa 1,5 milioni di euro annui, di cui solo 740.000 euro coperti da fondi regionali, quindi meno del 50% del fabbisogno. Il monte ore complessivo coperto ammontava a 33.945 ore annue.

L’avvio del nuovo servizio a settembre 2025

La gara regionale, gestita da Suar, è stata espletata e aggiudicata nel corso dell’estate 2025, con avvio del servizio presso la Casa circondariale di Sanremo il 15 settembre 2025. Il costo annuale dell’appalto è pari a 870.680 euro. Per quanto riguarda invece il carcere di Imperia, la gestione dell’assistenza sanitaria resta in capo direttamente ad Asl1, in attesa della conclusione di una nuova gara europea che prevede 25 turni mensili da 12 ore e una base d’asta di 270.000 euro annui. Nella sua nota, Asl1 precisa inoltre che il personale convenzionato e contrattualizzato che precedentemente operava nel carcere di Sanremo è stato ricollocato presso altre strutture, in particolare nel carcere di Imperia, nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle prerogative sindacali.

L’Azienda tiene infine a sottolineare che l’attivazione della procedura di gara cui Asl1 ha aderito risale a un periodo antecedente all’Accordo Integrativo Regionale citato nell’interrogazione del gruppo consiliare PD. “È dunque importante evidenziare – conclude la nota – che la scelta di aderire alla gara regionale non è stata conseguenza di tale accordo, ma la necessaria risposta a una situazione di emergenza organizzativa, al fine di garantire continuità e qualità del servizio sanitario all’interno degli istituti penitenziari”.