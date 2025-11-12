 / Attualità

Sanremo: collaborazione con l’associazione ‘Popoli in Arte’ per l’assistenza a cittadini stranieri

L’associazione, all’interno dei propri locali in via Galileo Galilei, svolge infatti già un’attività di incontro tramite un mediatore culturale.

Il Comune di Sanremo, tramite l’assessorato all’ambito sociale, ha avviato una collaborazione con ‘Popoli in Arte’ per andare incontro alle esigenze dei cittadini stranieri per il rilascio di documenti e l’erogazione di servizi.

L’associazione, all’interno dei propri locali in via Galileo Galilei, svolge infatti già un’attività di incontro tramite un mediatore culturale. In seguito a questo accordo il Comune, presso tale sede, invierà periodicamente un assistente sociale, che potrà fornire un’attività informativa per accedere a servizi comunali, usufruire di misure di sostegno, effettuare pratiche, compilare moduli e richiedere documenti.

Quella con l’associazione ‘Popoli in Arte’ è una collaborazione che ha l’intendo di aiutare e andare incontro alle esigenze di questi cittadini che, per problemi legati alla lingua, possono incontrare difficoltà ad usufruire di servizi forniti dal Comune – dichiara il vicesindaco Fulvio FellegaraGrazie all’apporto del nostro personale potremo quindi, in un’ottica legata all’inclusività, fornire un’assistenza adeguata anche nei quartieri della città, segno dell’attenzione prestata da parte dell’amministrazione”.

