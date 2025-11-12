Perinaldo inaugura pietre templari in memoria dei Gran Maestri (Foto)

Pietre templari in memoria dei Gran Maestri del Tempio sono state inaugurate ieri a Negi e a San Bartolomeo nel comune di Perinaldo.

Dieci pietre sono, infatti, state donate dall'associazione Piazza Templare di Seborga al comune di Perinaldo per commemorare i gran maestri del leggendario ordine, fondato nel 1111 nella Terra Santa di Seborga. Nove sono state collocate a San Bartolomeo mentre una a Negi. "Questo evento ricorda a tutti che questa Terra Santa non è proprietà di alcuna chiesa, secondo il diritto canonico, ma è protetta dai templari secondo la volontà del padre e dottore della chiesa, San Bernardo di Chiaravalle. I templari sono i guardiani temporali contro ogni tentativo di far rivivere l'Inquisizione o di negare l'Olocausto" - ricorda Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici® - "L'atteggiamento del vescovo cattolico romano davanti ai fedeli oggi conferma purtroppo l'ancora più urgente necessità di una presenza templare a Seborga. Ricordiamo che questo stesso atteggiamento aveva spinto il Gran Maestro dei Templari e Principe di Seborga, Giorgio I, a dichiarare l'indipendenza di questa Terra Santa qualche anno dopo la sua elezione nel 1963".

Per l'occasione erano presenti diverse autorità civili e religiose: Franco Foliarini, ex sindaco di Seborga; Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo; Pierre Donaday, sindaco di L'Escarène; Rolande Sablayrolles, consigliere municipale dell’Escarène; l'arcivescovo ortodosso Guy Robert Giraud, sotto l'autorità di Sua Santità il Patriarca Nicola I della Chiesa Ortodossa delle Nazioni; la Chiesa Vetero-Cattolica Romana, rappresentata da Padre Dominique, sotto l'autorità dell'arcivescovo Gérard de Martigues; gli Ordini Templari di Seborga; gli Ospitalieri di San Giovanni Battista; l'Ordine di San Giovanni Crisostomo; l'Ordine di Malta, sotto la protezione di Sua Altezza Imperiale Sandor de Casa d'Asburgo-Lorena e Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici®. "Ringraziamo tutti per la loro presenza e amicizia in questa storica giornata transfrontaliera" - conclude Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici®.