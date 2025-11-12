Confesercenti Sanremo rinnova il suo impegno solidale: donazione di generi alimentari in memoria di Dario Bruno

Il Direttivo cittadino di Confesercenti Sanremo prosegue il proprio programma di iniziative solidali con una nuova donazione di generi alimentari essenziali destinati all’Emporio Solidale di Sanremo e al Centro Aiuto alla Vita di Arma di Taggia. L’iniziativa, realizzata grazie a una raccolta fondi interna che ha coinvolto in modo particolare gli operatori del Mercato Annonario, conferma l’impegno dell’associazione nel sostenere le famiglie più fragili del territorio.

Questa edizione, in particolare, ha assunto un significato speciale: è stata dedicata alla memoria di Dario Bruno, storico e amato operatore del Mercato Annonario, scomparso alcuni mesi fa. “La risposta dei nostri associati, soprattutto degli operatori dell’Annonario, è stata immediata e calorosa,” ha dichiarato Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti Sanremo. “Abbiamo voluto trasformare il ricordo di Dario Bruno, una figura che incarnava la generosità della nostra comunità, in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.”

La donazione si inserisce nel solco dell’impegno sociale dell’associazione, che con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Comune di Sanremo ha avviato una collaborazione stabile tra pubblico e privato a sostegno della coesione sociale. I prodotti sono stati consegnati da una delegazione di Confesercenti alle due realtà caritative, che quotidianamente offrono sostegno a famiglie in difficoltà e a mamme in attesa.

Confesercenti Sanremo ha infine espresso un sentito ringraziamento ai volontari e agli operatori dell’Emporio Solidale e del Centro Aiuto alla Vita per il loro costante e prezioso impegno al servizio della comunità.