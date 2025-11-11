Disagi al trasporto pubblico, la Provincia di Imperia assicura: "Il servizio si sta avviando verso il ritorno alla normalità"

Dopo l erecenti segnalazioni di disservizi intorno al trasporto pubblico locale, la Provincia di Imperia intensifica i controlli. A darne notizia è il consigliere provinciale Gabriele Amarella, delegato al Tpl (Trasporto pubblico locale), che ha illustrato le azioni intraprese dal Servizio TPL in seguito alle segnalazioni giunte da amministrazioni comunali e cittadini riguardo a presunti disservizi della Riviera Trasporti.

"Il Servizio TPL della Provincia - afferma Amarella - si è sempre attivato prontamente per la puntuale verifica della situazione e l’avvio di interlocuzioni formali con la Riviera Trasporti, al fine di comprendere le cause dei disservizi e invitare la società a porvi rimedio”.

Negli ultimi trenta giorni sono stati effettuati sopralluoghi a sorpresa da parte del personale provinciale e della Polizia Provinciale, con particolare attenzione alle fasce orarie più frequentate da studenti e pendolari, ossia la prima mattina e l’ora di pranzo. Le verifiche hanno interessato diverse aree del territorio: Imperia, in Largo Nanollo Piana, tra le 12.30 e le 14.15, per controllare sia il servizio urbano che quello extraurbano; Pompeiana, sulla prima corsa del mattino; la Linea 12 Andora–Sanremo, nel Golfo Dianese, sulle corse dirette a Imperia tra le 6.40 e le 7.20; Sanremo, nella frazione di Verezzo e presso l’Autostazione di Piazza Colombo.

“Questi sopralluoghi – sottolinea Amarella – proseguiranno con regolarità in varie zone della provincia. La Provincia monitora costantemente la situazione e resta attenta al rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal nuovo contratto di servizio, in vigore dallo primo luglio scorso”. Il consigliere sottolinea inoltre come il nuovo affidamento in house del servizio abbia posto le basi per raggiungere standard più elevati, ma servirà ancora un po’ di tempo per arrivare a una piena efficienza. In merito ai disagi, viene reso noto che "si è in attesa di informazioni formali da parte dell’azienda ma è stato anticipato per le vie brevi che purtroppo si sono verificati guasti meccanici su molti dei bus di idonee dimensioni per servire tali località. Le officine stanno lavorando a pieno regime e man mano che ricevono le parti di ricambio dai fornitori cercano di rimettere in servizio il maggior numero di bus necessari".

La situazione però, conclude Amarella, parrebbe in via di miglioramento: "Questa mattina, le verifiche all’Autostazione di Sanremo, dove si erano riscontrate le maggiori criticità, hanno confermato la regolarità del servizio urbano ed extraurbano".

Buone notizie anche per l’estremo ponente e l’entroterra: grazie all’impegno economico del Comune di Ventimiglia, nei prossimi giorni sarà attivata una corsa aggiuntiva alle 17.30 da Ventimiglia alla frazione Torri, mentre un ulteriore potenziamento interesserà la tratta Borgomaro–Conio, reso possibile dal contributo della Green Community della Valle Impero.