Sanremo, Confcommercio soddisfatta per la proroga delle concessioni del mercato

Campanini (Fiva): “Segnale importante per centinaia di ambulanti. Ora attendiamo le linee guida per i rinnovi”

Claudio Campanini

Soddisfazione da parte degli ambulanti della Confcommercio per la proroga della scadenza delle concessioni del mercato da parte del Comune di Sanremo.

A farsi avanti è il Presidente della Fiva Confcommercio della Provincia di Imperia, Claudio Campanini che sottolinea: “Finalmente il comune di Sanremo si dimostra sensibile alle esigenze di centinaia di operatori che da anni chiedono riconosciuti i loro diritti. Accogliamo con grande favore la decisione di prorogare la scadenza delle concessioni, in attesa anche delle linee guida per i rinnovi definitivi. Con questo provvedimento l'amministrazione dimostra sensibilità e rispetto per quella che rappresenta una parte fondamentale del commercio cittadino”.

