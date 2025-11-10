Sanremo, Confcommercio soddisfatta per la proroga delle concessioni del mercato

Soddisfazione da parte degli ambulanti della Confcommercio per la proroga della scadenza delle concessioni del mercato da parte del Comune di Sanremo.
A farsi avanti è il Presidente della Fiva Confcommercio della Provincia di Imperia, Claudio Campanini che sottolinea: “Finalmente il comune di Sanremo si dimostra sensibile alle esigenze di centinaia di operatori che da anni chiedono riconosciuti i loro diritti. Accogliamo con grande favore la decisione di prorogare la scadenza delle concessioni, in attesa anche delle linee guida per i rinnovi definitivi. Con questo provvedimento l'amministrazione dimostra sensibilità e rispetto per quella che rappresenta una parte fondamentale del commercio cittadino”.