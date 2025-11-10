 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 19:43

Ventimiglia, cane investito da un'auto: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Soccorso dai volontari è stato trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria

Cane investito da un'auto salvato da Ambulanze Veterinarie Odv. E' successo questa sera a Ventimiglia.

L’animale, in gravi condizioni a causa di una forte emorragia, è stato soccorso tempestivamente dai volontari dell’associazione, giunti sul posto con un mezzo attrezzato per il trasporto d’urgenza.

Grazie alla prontezza dei soccorritori e all’utilizzo di sirene e lampeggianti, il cane è stato trasportato, in tempi rapidissimi, presso una clinica veterinaria, dove è stato subito sottoposto a cure intensive. "L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare l’animale e salvarne la vita" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la presenza di un servizio di ambulanza veterinaria sul territorio, capace di garantire assistenza immediata anche nei casi più critici".

Elisa Colli

