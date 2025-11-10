Ventimiglia, cane investito da un'auto: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Grazie alla prontezza dei soccorritori e all’utilizzo di sirene e lampeggianti, il cane è stato trasportato, in tempi rapidissimi, presso una clinica veterinaria, dove è stato subito sottoposto a cure intensive. "L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare l’animale e salvarne la vita" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la presenza di un servizio di ambulanza veterinaria sul territorio, capace di garantire assistenza immediata anche nei casi più critici".