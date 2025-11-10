Corso Unitre Intemelio: terzo incontro su Geopolitica e Globalizzazione tra cinema e transumanesimo

Prosegue all’Unitre Intemelio di Via Sottoconvento il ciclo di lezioni di Geopolitica e Globalizzazione tenuto dal prof. Giancarlo Memmo. Il terzo appuntamento è in programma martedì 11 novembre alle ore 15.30 e sarà dedicato al tema del transumanesimo, analizzato attraverso il linguaggio cinematografico e il dibattito attivo con gli allievi.

Durante l’incontro verranno proposti spezzoni di celebri opere di fantascienza per stimolare riflessioni critiche sull’evoluzione dell’uomo e sul rapporto sempre più stretto tra tecnologia e natura umana. Al centro della discussione, in particolare, “Blade Runner” di Ridley Scott (1982): un film che, nonostante i suoi 43 anni, si rivela ancora oggi sorprendentemente attuale nel porre domande profonde sul senso della vita, sulla memoria e sui limiti biologici che il transumanesimo vorrebbe superare.

Il professore proporrà inoltre un momento di brainstorming collettivo per indagare le implicazioni etiche e sociali di una possibile convivenza futura tra esseri umani e androidi. Come ad ogni lezione, sarà possibile perfezionare le iscrizioni all’anno accademico 2025/2026 dell’Unitre Bordighera–Ventimiglia. I materiali elaborati durante il corso saranno successivamente disponibili nella repository personale del docente (QUI).