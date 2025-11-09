Olioliva 2025. L’olioturismo, una nuova forma di esperienza che può sostenere la vitalità dell’entroterra secondo la Cna (Video)

Entroterra come esperienza da vivere per far decollare il turismo verde. La Cna di Imperia sostiene con forza il progetto Artiturismo. A Olioliva, in particolare, in un interessante incontro a livello nazionale, si è parlato di olio-turismo con Francesca Petrini, presidente nazionale di Cna Agroalimentare, Marco Misischia, presidente nazionale Cna Turismo e Commercio, Andrea Brun, frantonio Brun 1887, Maurizio Pescari, giornalista esperto di olio e enogastronomia, Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Turismo e Commercio.

LE INTERVISTE

Nel dettaglio è stata ribadita l’importanza della sopravvivenza dei frantoi, dell’e appunto del turismo esperenziale. “– hanno sottolineato gli esperti nel corso del convegno -a”.

Una forma di turismo che, in provincia di Imperia, può sostenere le economie locali, promuovere la sostenibilità e al tempo stesso valorizzare la cultura legata all'olio. “Il nostro obiettivo – ha affermato Luciano Vazzano, direttore provinciale di Cna Imperia – è quello di creare un legame tra il prodotto, il paesaggio e le tradizioni locali che sono gli elementi caratterizzanti del nostro progetto Artiturismo”.

(Interviste a cura di Diego David, video Marco Ausenda)