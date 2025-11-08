Riviera Trasporti nel caos, Il Circolo Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista denuncia il collasso del servizio pubblico

"Il Circolo Sanremo-Taggia “Valeria Faraldi” del Partito della Rifondazione Comunista interviene con fermezza sulla drammatica condizione del trasporto pubblico locale, che sta paralizzando Sanremo e i comuni dell’entroterra.

La situazione, già compromessa da anni di progressivo indebolimento del servizio, ha raggiunto livelli intollerabili nei primi giorni di novembre. L’intervento della Polizia, su mandato della Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di 25 autobus per gravi carenze nei requisiti di sicurezza. Un episodio che non lascia spazio a dubbi: siamo di fronte a un fallimento gestionale e istituzionale.

Con decine di mezzi fuori servizio e fermi in officina, il personale – cui va il nostro riconoscimento per la professionalità e la resistenza – è costretto a operare in condizioni estreme, con risorse dimezzate e sotto la pressione di un’utenza esasperata. Studenti, lavoratori, anziani e persone senza mezzi propri subiscono ogni giorno ritardi, disagi e umiliazioni.

Il Comune ha il dovere di vigilare costantemente sul funzionamento dei servizi pubblici, non di intervenire a posteriori per contenere il malcontento. Il rischio è che si sia agito più per salvare l’immagine che per affrontare il problema alla radice.

In un territorio a forte vocazione turistica, dove la carenza di parcheggi è strutturale, il trasporto pubblico dovrebbe essere un pilastro della mobilità sostenibile. Al contrario, lo si è lasciato deteriorare fino a diventare un’emergenza sociale. Riviera Trasporti, in queste condizioni, non è più in grado di garantire il servizio, e la Provincia di Imperia – proprietaria della società – deve assumersi le proprie responsabilità. Le richieste del Circolo Valeria Faraldi sono chiare e urgenti:

• attivazione immediata di un piano straordinario per il ripristino del servizio;

• investimenti pubblici mirati alla sicurezza e all’efficienza del parco mezzi;

• coinvolgimento diretto di lavoratori e cittadini nella definizione delle soluzioni.

Il diritto alla mobilità è un diritto sociale fondamentale. Non può essere sacrificato per negligenza o disinteresse".