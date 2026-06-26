Bordighera, Web cam affacciate sul mare e sulle colline per mostrare in diretta le bellezze della città

Web cam affacciate sul mare e sulle colline, per mostrare in diretta le bellezze di Bordighera e rafforzarne la promozione turistica. È il progetto al quale il Comune ha deciso di aderire con una delibera approvata all'unanimità dalla giunta, entrando a far parte dell'iniziativa promossa dalla Regione Liguria denominata "Rete di interventi strutturali per il rafforzamento delle infrastrutture turistiche pubbliche liguri – I fase – Web Cam per la fruizione turistica e sistemi per la diffusione in rete delle immagini".

L'iniziativa coinvolge cinquanta Comuni liguri selezionati dalla Regione e prevede l'installazione di telecamere in luoghi di particolare interesse paesaggistico, con l'obiettivo di diffondere online immagini in tempo reale capaci di valorizzare il territorio e attirare nuovi visitatori.

Nella delibera, la giunta guidata dal sindaco Marzia Baldassarre sottolinea che, per Bordighera, le postazioni dovranno essere individuate sia lungo il litorale, per valorizzare il turismo balneare, sia nella fascia collinare, così da promuovere anche il patrimonio naturalistico e le attività outdoor.

Tra le motivazioni che hanno portato all'adesione figurano la significativa ricaduta in termini di promozione dell'immagine della città e i costi limitati a carico del Comune. L'amministrazione evidenzia infatti che l'onere comunale sarà sostanzialmente limitato alla fornitura dell'alimentazione elettrica delle apparecchiature per la durata del progetto, mentre installazione e sistema di diffusione delle immagini rientrano nell'iniziativa regionale.