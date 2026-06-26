Sanremo, scalinata di Corso Marconi nel degrado: “Inagibile da oltre dieci anni” (Foto)

Torna a far discutere lo stato di abbandono della scalinata di Corso Marconi, a Sanremo, da oltre 15 anni inutilizzabile e ormai in condizioni di forte degrado. A segnalarlo è un residente della zona, che denuncia una situazione rimasta sostanzialmente immutata dal 2012: “Prima c’erano i corrimano, oggi sono stati tolti e resta solo una struttura in cemento fatiscente e senza protezioni”.

La scalinata rappresenta un collegamento strategico per chi vive nell’area, non solo come passaggio pedonale ma anche come accesso diretto al lido del “Tiro a volo”, punto di riferimento per residenti e frequentatori della zona. Il suo ripristino potrebbe infatti contribuire a rivalutare l’intera area, restituendo funzionalità e decoro a un tratto oggi lasciato all’abbandono. Attualmente, la chiusura costringe i residenti a percorsi alternativi più lunghi o ritenuti pericolosi. “Se venisse sistemata ci cambierebbe la vita – racconta il cittadino – perché oggi siamo obbligati a fare un giro molto più lungo oppure a passare da una stradina accidentata”.

Oltre al disagio quotidiano, molti sottolineano come il recupero della scalinata possa rappresentare un’opportunità di valorizzazione urbana e turistica, facilitando l’accesso al mare e migliorando la vivibilità del quartiere. I residenti chiedono la possibilità del Comune di valutare un intervento per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura, nella speranza che dopo oltre un decennio di attesa si possa finalmente trovare una soluzione concreta.