Sanremo: navette sulla ciclabile per il Festival, le perplessità di un nostro lettore

"Voglio pensare che quello che ho letto nei giorni scorsi sul vostro giornale sia tutto uno scherzo". Così scrive un lettore, intervenendo sul dibattito riguardante l’ipotesi di far transitare navette sulla pista ciclabile per collegare i parcheggi al centro città durante il Festival e altri grandi eventi.

"Mi riferisco – prosegue – alle navette che dovrebbero collegare i vari parcheggi con transito sulla pista ciclabile. La pista ciclabile penso che sia una delle pochissime cose che funziona in questa parte del ponente, nonostante l’utilizzo improprio con biciclette pseudo elettriche e monopattini che sfrecciano a velocità particolari per quel tipo di mezzi".

Il lettore sottolinea anche alcune criticità già esistenti, come "l’interruzione senza alternative sicure nella zona del ponte sull’Argentina ad Arma», ma ribadisce il valore del percorso: "È un’attrazione che attira migliaia di persone in tutti i periodi dell’anno e renderla transitabile per le navette significa non poterla utilizzare proprio quando la presenza di utenti è più numerosa".