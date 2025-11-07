Visita dell'assessore al turismo Luca Lombardi nel ponente: incontri a Vallecrosia ed Airole

Questa mattina l'assessore regionale al Turismo e al Marketing Territoriale Luca Lombardi si è recato in visita a Vallecrosia e ad Airole. “A Vallecrosia ho incontrato il sindaco Fabio Perri e i suoi assessori mentre ad Airole con il sindaco Andrea Molinari, insieme al sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri, ci siamo recati nella splendida tenuta agricola 'A Trincea' di proprietà di Dino Masala, il cui pluripremiato vino roccese nasce dai vitigni coltivati sui muretti a secco, patrimonio Unesco. Nel corso dei due incontri con i sindaci, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo parlato di molti temi legati al turismo e di come proseguire nella fattiva collaborazione tra i nostri enti anche negli anni a venire", ha detto Lombardi al termine della mattinata.