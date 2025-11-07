 / Politica

Politica | 07 novembre 2025, 15:10

Visita dell'assessore al turismo Luca Lombardi nel ponente: incontri a Vallecrosia ed Airole

"Abbiamo parlato di molti temi legati al turismo e di come proseguire nella fattiva collaborazione"

L'assessore Lombardi a Vallecrosia con il sindaco Fabio Perri, Mirko Valenti, Rocco Luccisano, Deborah Mognol e Luca Pellegrino

L'assessore Lombardi a Vallecrosia con il sindaco Fabio Perri, Mirko Valenti, Rocco Luccisano, Deborah Mognol e Luca Pellegrino

Questa mattina l'assessore regionale al Turismo e al Marketing Territoriale Luca Lombardi si è recato in visita a Vallecrosia e ad Airole. “A Vallecrosia ho incontrato il sindaco Fabio Perri e i suoi assessori mentre ad Airole con il sindaco Andrea Molinari, insieme al sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri, ci siamo recati nella splendida tenuta agricola 'A Trincea' di proprietà di Dino Masala, il cui pluripremiato vino roccese nasce dai vitigni coltivati sui muretti a secco, patrimonio Unesco. Nel corso dei due incontri con i sindaci, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo parlato di molti temi legati al turismo e di come proseguire nella fattiva collaborazione tra i nostri enti anche negli anni a venire", ha detto Lombardi al termine della mattinata.

L'assessore Lombardi con i sindaci di Airole e Olivetta San Michele Andrea Molinari e Adriano Biancheri

L'assessore Lombardi con i sindaci di Airole e Olivetta San Michele Andrea Molinari e Adriano Biancheri

L'assessore Lombardi con l'imprenditore Dino Masala e il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri

L'assessore Lombardi con l'imprenditore Dino Masala e il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium