Sanremo ospita il Seminario Provinciale eTwinning: formazione e innovazione per una scuola europea (Foto)

Si è svolto giovedì pomeriggio, presso l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, il Seminario Provinciale eTwinning dal titolo “eTwinning per una scuola innovativa”, un appuntamento di formazione e confronto dedicato ai docenti e promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività Erasmus, ha avuto come obiettivo quello di promuovere la collaborazione europea tra scuole e di far conoscere le opportunità offerte dalla piattaforma eTwinning per lo sviluppo di una didattica innovativa e condivisa.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Amalia Catena Fresta, che ha evidenziato l’importanza di momenti di confronto e formazione come questo per sostenere la crescita professionale dei docenti e rafforzare il ruolo della scuola come comunità educativa aperta all’innovazione e alla dimensione europea.

Il seminario è stato curato dalle ambasciatrici Erasmus Cinzia Cozzucoli, Armanda Mangioncalda e Maria Grazia Delfino, che hanno illustrato le potenzialità della piattaforma eTwinning come strumento per la progettazione collaborativa, la sperimentazione metodologica e la costruzione di reti educative internazionali.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento della testimonial eTwinning Beatrice Pireri, che ha condiviso la propria esperienza diretta di collaborazione con scuole europee, offrendo spunti pratici, esempi concreti e ispirazione ai colleghi presenti.

L’incontro si è concluso con un momento di dialogo e confronto tra i partecipanti, durante il quale sono state condivise idee, proposte e prospettive per la nascita di nuovi progetti comuni.

Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale e di apertura verso una didattica più europea, innovativa e inclusiva, confermando il ruolo centrale della rete eTwinning nel promuovere una scuola dinamica, cooperativa e orientata al futuro, capace di valorizzare lo scambio di buone pratiche tra docenti e studenti di tutta Europa.