Gaetano Donizetti incanta Sanremo: “Elisir d’Amore” in scena a Palazzo Roverizio

Nel cuore pulsante di Sanremo, tra gli stucchi e gli affreschi di Palazzo Roverizio, autentico gioiello architettonico del Settecento, va in scena una versione intima e suggestiva dell’“Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti.

Domenica 9 novembre alle ore 17, il celebre melodramma comico prenderà vita in una forma cameristica, con accompagnamento al pianoforte, pensata per esaltare la freschezza della musica e la vivacità dei personaggi. Un’occasione unica per vivere l’opera da vicino, immersi nell’atmosfera teatrale e nelle emozioni dei protagonisti.

La particolarità di questa produzione risiede nella presenza di una voce narrante, affidata al soprano Angelica Cirillo, che guiderà il pubblico attraverso la storia con lo sguardo ironico e curioso di Giannetta, la ragazza del villaggio. Sarà lei a commentare gli intrecci amorosi tra Adina e Nemorino, le astuzie del ciarlatano Dulcamara e le illusioni che scaturiscono dal celebre “elisir”, con un tono leggero, malizioso e coinvolgente.

Il cast è composto interamente da artisti liguri, professionisti di grande esperienza che hanno calcato importanti palcoscenici nazionali e internazionali. Adina sarà interpretata dal soprano Anna Delfino, Nemorino dal tenore Mattia Pelosi, mentre Dulcamara avrà la voce del baritono Nicholas Tagliatini. Al pianoforte il Maestro Alberto Perfetti, che accompagnerà con sensibilità e maestria le arie e i duetti più celebri dell’opera.

Anna Delfino

Al termine della rappresentazione, il pubblico sarà invitato a un brindisi con gli artisti, per condividere emozioni e impressioni in un clima di convivialità e bellezza. L’evento si terrà presso Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29 a Sanremo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 2663150 e 347 3423419.

Una serata all’insegna della musica, dell’arte e della cultura, che celebra il talento ligure e la magia senza tempo dell’opera italiana.