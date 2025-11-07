Sanremo: primo nel bando, il Luogotenente Paolo Farchetti verso la guida della tutela aziendale del Casinò

Il Luogotenente dei Carabinieri di Sanremo, Paolo Farchetti, sarà il futuro responsabile della tutela aziendale del Casinò di Sanremo. Il Casinò di Sanremo aveva avviato nei mesi scorsi la selezione pubblica, per una figura dirigenziale che risponderà direttamente al Consiglio di Amministrazione e sarà incaricata di individuare, gestire e ridurre i rischi aziendali, con attività che spaziano dallo sviluppo delle politiche di sicurezza alla collaborazione con le forze dell’ordine, fino agli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Tra i profili candidati, secondo quanto confermato in ambienti istituzionali, si è aggiudicato l'ambito ruolo Paolo Farchetti, che si appresta a concludere una lunga e brillante carriera nell’Arma per approdare nel ruolo chiave legato alla sicurezza del Casinò. Farchetti, piemontese d'origine, 56 anni e laureato, presta servizio a Sanremo dal 1993: prima come addetto investigativo al Nucleo Operativo della Compagnia e, dal 2009, come Comandante della Stazione. Pluriencomiato per l’impegno e i risultati ottenuti in numerose operazioni antidroga nella provincia di Imperia, è ritenuto profondo conoscitore del territorio e punto di riferimento per le istituzioni locali, che ne riconoscono la competenza investigativa e le qualità professionali.

La posizione prevede un contratto triennale da dirigente, con una retribuzione minima di 80mila euro lordi annui e possibilità di rinnovo o stabilizzazione. Il ruolo prevende di: monitorare e aggiornare i sistemi di sicurezza del Casinò, prevenire perdite e vulnerabilità interne, coordinarsi con forze dell’ordine e autorità competenti, contribuire agli obiettivi strategici di tutela del patrimonio ed assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Un insieme di responsabilità pienamente coerente con le competenze maturate dal Luogotenente in oltre tre decenni di servizio operativo. Paolo Farchetti rappresenterà un ponte diretto tra istituzioni e Casa da Gioco, mettendo al servizio della città e dell’azienda la sua lunga esperienza nella tutela del territorio.