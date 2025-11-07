Sanremo: disservizi alle Poste Centrali, attese interminabili e disagi per gli utenti che protestano

Una nostra lettrice, Laura, ci ha scritto per segnalare una situazione di forte disagio riscontrata ieri alle Poste Centrali di Via Roma:

"Mi sono recata allo sportello alle ore 13.05 per ritirare una raccomandata. Su sei sportelli presenti ne erano operativi soltanto due; solo verso le 13.50 è arrivato un terzo operatore. Nella sala d’attesa ci sono nove posti a sedere, ma le persone in fila erano circa una ventina, tra cui anziani e bambini costretti a rimanere in piedi o in spazi angusti. Dopo quasi un’ora di attesa ho chiesto chiarimenti a un operatore, che mi ha risposto di avere utenti in attesa da due ore e mezza: una situazione confermata da altri presenti. Dopo un’ora e trenta esatte di attesa, sono stata costretta ad andarmene senza aver potuto ritirare la mia raccomandata. Trovo inaccettabile che un servizio pubblico così importante sia carente di personale e organizzazione, con ripercussioni costanti sulla vita dei cittadini. Auspico che questa segnalazione possa essere utile per sollecitare un miglioramento delle condizioni di accoglienza e dei tempi di attesa".