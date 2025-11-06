Fa freddo e così Camporosso consente l'accensione anticipata dei riscaldamenti.

"A causa dell’abbassamento delle temperature, il comune di Camporosso ha emanato un’ordinanza sindacale che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Dal 6 novembre sarà, quindi, possibile accendere i riscaldamenti, sia negli edifici pubblici che in quelli privati, per un massimo di cinque ore al giorno".

"Dal 15 novembre, data di inizio della stagione termica ordinaria, sarà, invece, consentito l’utilizzo dei riscaldamenti fino a dieci ore al giorno, come previsto dalla normativa vigente" - sottolinea il primo cittadino.