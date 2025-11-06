L’Istituto Cavour n.2 di Ventimiglia premiato a Montecitorio: gli alunni diventano “Ambasciatori di Pace e Solidarietà”

Un nuovo, prestigioso riconoscimento si aggiunge al percorso formativo dell’Istituto Comprensivo Cavour n.2 di Ventimiglia.

Nella suggestiva cornice della Sala dei Gruppi parlamentari di Montecitorio a Roma, una delegazione composta da 28 alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Ventimiglia Alta e Roverino ha ricevuto il titolo di “Ambasciatori di Pace e Solidarietà tra i Popoli”. Il premio è stato conferito nell’ambito del Convegno nazionale del Parlamento della Legalità Internazionale, intitolato “Dai principi costituzionali alla credibilità del servire”, presieduto dal Prof. Nicolò Mannino e dal Vicepresidente Salvatore Sardisco.

Il riconoscimento è stato attribuito per la realizzazione di un video che esplora il legame profondo tra legalità e bellezza, frutto di un percorso educativo e creativo che ha coinvolto attivamente studenti e docenti. Il progetto ha invitato i ragazzi a “ri-guardare” la propria scuola e il territorio circostante con occhi nuovi, alla ricerca di quei valori che rendono la legalità non solo un principio astratto, ma una scelta concreta e quotidiana. La riflessione ha preso forma attraverso immagini e parole che raccontano la Liguria dell’estremo ponente come luogo di bellezza autentica e ispiratrice, in cui il rispetto delle regole si intreccia con la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità di spicco del panorama istituzionale e culturale italiano, tra cui Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Brigida Alaimo, Assessore alla legalità della Città di Palermo, l’On. Carolina Varchi, Segretario della Camera dei Deputati, il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, e Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta. Il tema centrale dell’incontro – “I giovani per la cultura di pace e solidarietà tra i popoli” – ha rappresentato un forte richiamo all’impegno civico e alla responsabilità sociale delle nuove generazioni.

Durante l’evento, la Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Costanza ha tenuto un intervento di approfondimento sul binomio “legalità e bellezza”, sottolineando come questi due concetti, spesso considerati separati, possano invece fondersi in un’unica visione educativa capace di formare cittadini consapevoli e attivi. La dirigente ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla criminologa Dott.ssa Flavia Fiumara, presente alla cerimonia, per il suo costante impegno nella promozione della cultura della legalità e per il coinvolgimento diretto degli studenti in esperienze formative di grande valore.

Per gli alunni dell’Istituto Cavour n.2, questa esperienza ha rappresentato molto più di un semplice premio: è stata un’occasione di crescita, di confronto e di consapevolezza, che ha lasciato un segno profondo nel loro percorso scolastico e personale. Un traguardo che conferma l’eccellenza educativa dell’istituto e la sua capacità di coniugare l’istruzione con i valori fondanti della nostra democrazia.