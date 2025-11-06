Ventimiglia: concerto lirico per celebrare il restauro del pianoforte Ibach

Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati di musica e bel canto domenica 9 novembre alle ore 16.00 presso il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia.

In occasione dell’avvenuto restauro del prestigioso pianoforte Ibach Sohn, ultracentenario e simbolo della tradizione musicale cittadina, il Comitato Pro Centro Storico ha organizzato un concerto lirico aperto a tutta la cittadinanza.

Il pianoforte, rimasto per anni in stato di abbandono, è tornato a nuova vita grazie all’iniziativa del Comitato e al generoso contributo economico di numerosi cittadini ventimigliesi. Per celebrare questo importante traguardo, si è scelto di restituire al pubblico il suono e la bellezza dello strumento proprio nel luogo in cui resterà custodito e disponibile per futuri eventi musicali e culturali.

Il concerto vedrà alternarsi sul palco rinomati pianisti, cori e cantanti solisti, tra cui soprani e tenori, accompagnati da intermezzi recitati da attori di grande prestigio. Il tutto si svolgerà nella suggestiva cornice della seicentesca ex chiesa di San Francesco, oggi trasformata in centro culturale, che con la sua architettura barocca offrirà un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: un’occasione per vivere un pomeriggio di grande intensità artistica, condividere la passione per la musica e rendere omaggio a uno strumento che torna a essere patrimonio della comunità.

Ventimiglia si prepara così a risuonare di note e emozioni, nel segno della cultura e della partecipazione.