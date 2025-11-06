Sanremo: successo oltre le attese per la prima edizione di 'deVinum – Note di vino' a Villa Ormond

Quando domenica sera, a mezzanotte, si sono spente le ultime luci di Villa Ormond, il bilancio di deVinum – Note di vino era già scritto nei numeri e nei volti dei partecipanti: 1500 visitatori in due giorni, oltre 500 biglietti venduti online, code ordinate ai banconi delle degustazioni e un entusiasmo che gli organizzatori hanno sintetizzato con una frase: «È andato oltre ogni aspettativa». Il primo weekend di novembre ha consacrato la manifestazione come nuovo protagonista del panorama enogastronomico della provincia di Imperia, dimostrando che il format ideato da FRERES s.r.l. ha trovato il suo pubblico e ha vinto la scommessa.

L’idea di trasformare ogni sala della villa in una macro-regione italiana si è rivelata vincente: i visitatori hanno potuto compiere un viaggio enologico dal Nord al Sud del Paese senza muoversi da Sanremo, degustando vini selezionati per rappresentatività territoriale, vitigni autoctoni e denominazioni DOC e DOCG. La presenza costante dei sommelier AIS ai banconi tematici ha aggiunto valore e competenza, permettendo al pubblico di comprendere davvero ciò che stava degustando. «Non erano lì solo per versare vino, ma per raccontarlo e contestualizzarlo», hanno sottolineato gli organizzatori, raccogliendo numerosi feedback positivi da chi ha apprezzato la qualità e la professionalità.

La manifestazione ha saputo unire due anime diverse. Il sabato ha portato convivialità e musica dal vivo, con un pubblico giovane e dinamico che ha riempito la villa fino a tarda sera. La domenica, invece, ha offerto un ritmo più lento e approfondito, con masterclass esclusive che hanno registrato il tutto esaurito e hanno permesso agli appassionati di confrontarsi con professionisti e sommelier su denominazioni e territori. Molti hanno scelto di partecipare a entrambe le giornate, confermando la bontà della formula che celebra il vino come esperienza culturale e sociale insieme.

Villa Ormond si è rivelata cornice perfetta, valorizzata da un’organizzazione attenta e da spazi che hanno permesso di gestire l’affluenza senza disagi. Accanto al vino, anche l’offerta gastronomica ha convinto: catering di qualità, pinse e panini artigianali, cocktail wine-based e birre locali hanno completato un’esperienza che ha saputo soddisfare gusti diversi senza mai rinunciare alla qualità.

Il successo della prima edizione è stato reso possibile anche grazie al sostegno di partner come Eurodrink, Master Sanremo, Erboristeria Floralba, CNA, Birrificio Nadir e Olio ROI, che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio. Gli organizzatori, Jared Maceri e Alessandro Salerno, non nascondono la soddisfazione ma guardano già avanti: deVinum tornerà in primavera 2026 e punta a diventare un appuntamento fisso, con due edizioni annuali e masterclass in altre location di prestigio del territorio. «Sanremo aveva bisogno di un evento di questo livello – hanno dichiarato – e il pubblico lo ha riconosciuto immediatamente. Il vino italiano merita questo rispetto, e noi continueremo a offrirlo con lo stesso standard di qualità».

Villa Ormond ha ritrovato la sua vocazione di luogo di cultura e bellezza, e Sanremo ha dimostrato di avere fame di eventi autentici e curati. deVinum – Note di vino ha acceso una luce nuova sul panorama enogastronomico locale, e la promessa è che non resterà un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso destinato a crescere.

«Il vino italiano merita questo rispetto. E il pubblico lo ha capito perfettamente».