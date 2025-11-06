Sanremo: l'Orchestra Sinfonica celebra Rostropovich e la forza della natura

Venerdì 7 novembre alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per il concerto “Dedicato a Rostropovich e impressioni orchestrali” diretto dal M° Jose Rodilla.

Il programma prevede l’esecuzione del “Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107”, di Dmitri Shostakovich composto nel 1959 e dedicato all’amico Mstislav Rostropovich, uno dei più grandi violoncellisti di tutti i tempi. Sarà Ida Riedel , violoncello solista ospite di questa settimana, a misurarsi con questa composizione che Shostakovich dichiarò essere ispirata dall’ascolto ripetuto della “Sinfonia concertante per violoncello e orchestra” di Prokofiev.

A seguire “Une Nuit à Lisbonne op. 63” composta da Camille Saint-Saëns nel 1880, mentre si trovava in Portogallo. Dedicata a Luigi I, re del Portogallo è la descrizione musicale di una notte estiva nella capitale lusitana, ben rappresentata da un’elegante melodia ed uno squisito accompagnamento.

In chiusura Leoš Janáček uno dei maggiori compositori cechi. La sua “Suite op. 3” fu scritta intorno al 1891, presenta una scrittura orchestrale brillante. Janáček utilizzó, per questa composizione giovanile, materiale proveniente da altre sue opere e danze popolari morave a dimostrazione dell’interesse del compositore per le fonti folkloristiche .

In apertura del concerto spazio invece al progetto sinfonico contemporaneo “La forza della natura” che sta caratterizzando il 2025 dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si tratta di un omaggio alla storica rassegna dedicata a Libereso Guglielmi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni legate alle celebrazioni del centenario della nascita del botanico e pensatore, organizzate dall’Assesorato alla Cultura del Comune di Sanremo.

Per questo progetto la direzione artistica ha individuato nove compositori che attraverso le loro opere hanno omaggiato in musica temi cari al “giardiniere di Calvino”, precursore della biodiversità e promotore di uno sguardo sempre attento all’ambiente. Compositori provenienti da esperienze diverse e significative, scelti per dare un apporto unico ed originale al progetto.

Nel corso della prima parte della stagione, sono state eseguite in prima assoluta dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo le composizioni di Elvira Muratore (“De Natura”), Fabio Luppi (“Tetralogia essenziale”), Simona Iuorio (“Matrioska”), Marco Rosetti (“The golden age of nature”), Andrea Bagnato (“La Fenice”), Apollonio Maiello (“Purson”) e Nicola Elias Rigato (“Elements - I. Earth”).

Domani sarà la volta di “Sparkling city” di Francesco Carlesi compositore livornese che svolge un’intensa attività artistica in ambito classico, jazzistico e pop anche come pianista e arrangiatore.

Per chi desiderasse approfondire il programma dalle 17:20 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un breve incontro condotto dal professor Antonio Secondo.

Calendario completo e biglietti della stagione sul sito www.sinfonicasanremo.it

Biglietti e abbonamenti sono disponibili anche presso la cassa del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni concerto.