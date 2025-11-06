Olioliva 2025: Confcommercio Imperia celebra l’olio EVO con “I Protagonisti del Gusto” tra focacce, dolci e degustazioni

In occasione di Olioliva 2025 la Confcommercio della provincia di Imperia sarà ancora una volta protagonista con i suoi associati per offrire al pubblico uno spaccato delle molte capacità dell’imprenditori a commerciale del territorio imperiese. Non soltanto un mega stand nell’area centrale dell’evento, ma anche una serie di coinvolgenti iniziative. In occasione di Olioliva 2025 la Confcommercio della Provincia di Imperia propone la rassegna “I Protagonisti del Gusto”, che vede al centro ristoranti, osterie, trattorie e pizzerie, insieme a bar, pasticcerie, gastronomie e panetterie. Tutti impegnati a proporre al pubblico le loro specialità legate all’olio extravergine di oliva.

Oggi andiamo a conoscere Le Specialità di Olioliva. L’iniziativa prevede la promozione di prodotti e specialità culinarie tipiche della tradizione a base di olio di oliva e/o i suoi derivati preparati dalle panetterie, pasticcerie e gastronomie della Città di Imperia. Le specialità verranno servite durante le tre giornate di Olioliva:

- Panificio Blengini di via San Giovanni – Focaccia alle olive taggiasche;

- Panificio pasticceria Canavese di via Caramagna – Focaccia all’olio extravergine e sale grosso;

- Gastronomia A Sciamadda di via Domenico Costanzo – Farinata, piatti tipici del Ponente;

- Salumeria Domenico di via XX Settembre – Farinata con olio Evo e cipollotto;

- Non Solo Gelato di galleria Isnardi – Gelato olio di oliva e olive essiccate, gelato pan genovese con olio d’oliva;

- Bar Pasticceria Piccardo di piazza Dante – Stroscia e cioccolata calda.

Inoltre anche per l’edizione 2025 nel maxi-stand di Confcommercio ad OliOliva ci sarà un forno professionale che permetterà ai Panificatori di Assipan, in collaborazione con gli oleari di Federolio, di realizzare dimostrazioni su tutte le fasi della preparazione della focaccia e altri prodotti da forno, da come si impasta fino alla cottura. L’attività sarà un’occasione per promuovere i panificati e l’olio extravergine di oliva attraverso assaggi e degustazioni degli stessi prodotti.

Le giornate e gli orari per gli assaggi e le degustazioni sono i seguenti:

- Sabato 8 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 18

- Domenica 9 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.