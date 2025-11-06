OliOliva 2025 celebra l’identità ligure con il progetto “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”

Venerdì 8 novembre, dalle 17:00 alle 19:00, lo Spazio Eventi di Calata Cuneo a Imperia ospiterà uno degli appuntamenti più attesi di OliOliva 2025: lo show cooking dedicato al Fagiolo di Conio e ai dolci all’olio di oliva Taggiasca, promosso da CNA Imperia e dall’Istituto Alberghiero “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia. L’iniziativa rientra nel progetto “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”, nato per celebrare la recente attribuzione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) all’oliva Taggiasca, simbolo identitario del Ponente ligure.

Protagonisti dell’evento saranno l’olio DOP Riviera Ligure del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, storica azienda ligure, e i giovani chef dell’Istituto Ruffini, guidati dalla dirigente Maria Grazia Blanco. Gli studenti, coordinati dal professor Livio Revello e affiancati da Serena Mela del Frantoio Sant’Agata, proporranno un percorso creativo che unisce tradizione e innovazione, trasformando i prodotti locali in ambasciatori autentici del territorio.

Il progetto si inserisce in una visione ampia e strategica che guarda al futuro del turismo enogastronomico italiano, come sottolineano le ricerche di Roberta Garibaldi: secondo il suo rapporto sull’enoturismo, questo segmento è tra i più dinamici del mercato, con una crescita del +12% nel 2024 rispetto al 2023 e del +49% rispetto al 2016. L’olio extravergine di oliva emerge così come protagonista di un nuovo turismo esperienziale, capace di fondere gusto, cultura e paesaggio. Il settore dell’oleoturismo in Italia conta oggi oltre 300 esperienze dedicate, tra visite ai frantoi e laboratori didattici, rafforzando il ruolo dell’olio come prodotto identitario e attrattore turistico.

“Olio e Territori - come evidenzia Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia - è un progetto che racconta l’identità ligure attraverso le sue eccellenze e le sue persone. È la dimostrazione concreta di come scuola e impresa possano collaborare per costruire un racconto autentico, capace di attrarre un turismo consapevole e curioso. In questo senso, le nostre aziende si candidano a protagoniste dell’oleoturismo, un settore in forte crescita che trasforma il prodotto in esperienza, cultura e visione. L’olio non è soltanto alimento, ma un prodotto turistico”.

Un messaggio che trova piena espressione nel lavoro congiunto tra scuola e impresa: un ponte generazionale che trasforma la formazione in un laboratorio dinamico di cultura, gusto e sperimentazione. OliOliva 2025, ancora una volta, si conferma come il palcoscenico ideale per raccontare la Liguria dell’olio e dei sapori, dove la tradizione si rinnova grazie alla passione e alla creatività dei suoi protagonisti.