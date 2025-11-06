Olio Raineri protagonista a OliOliva 2025: la tradizione incontra la creatività nel “Gelato a Merenda”

A OliOliva 2025, la grande kermesse dedicata all’olio nuovo e alle eccellenze del Ponente ligure, il gusto diventa racconto, gioco e scoperta. Domenica 9 novembre, alle ore 17:00, lo Spazio Eventi di Calata Cuneo a Imperia ospiterà uno degli appuntamenti più attesi e originali della manifestazione: “Gelato a Merenda”, un format promosso da CNA Imperia per celebrare l’IGP dell’oliva Taggiasca e valorizzare il saper fare delle imprese artigiane del territorio. L’iniziativa unisce gusto e creatività, coinvolgendo il pubblico, i bambini e il maestro gelatiere Aldo De Michelis in una degustazione esperienziale che farà dialogare due eccellenze del territorio: da un lato Raineri, storico marchio dell’olivicoltura imperiese che da generazioni custodisce la tradizione dell’olio extravergine di oliva Taggiasca; dall’altro Perlecó, gelateria artigianale che ha saputo trasformare i sapori locali in creazioni contemporanee e sorprendenti.

Il frutto di questa collaborazione è una crema gelato all’olio di oliva Taggiasca, un’interpretazione inedita e raffinata nata dall’incontro tra artigianato, passione e territorio. Un prodotto che non è solo una novità gastronomica, ma anche una narrazione sensoriale dell’identità ligure, dove l’olio diventa ingrediente di cultura, gusto e memoria. Come sottolinea Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia: “Con Gelato a Merenda celebriamo il valore dell’artigianato locale e la capacità delle imprese di interpretare il territorio con autenticità e visione. L’olio, simbolo identitario della Liguria, diventa protagonista di una narrazione contemporanea che unisce cultura, passione e innovazione”.

Per Giacomo Rinaldi della Antica Azienda Raineri, l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa: “La filosofia del co-marketing di CNA ci permette di unire prodotti, imprese e territori in un racconto comune. L’olio extravergine di oliva Taggiasca è la nostra identità, e vederlo interpretato in una crema gelato firmata Perlecó significa portare la tradizione in una dimensione nuova, fresca e innovativa. È così che il territorio cresce: facendo squadra”.

Anche Aldo De Michelis, maestro gelatiere di Perlecó, evidenzia il valore del progetto: “Per noi artigiani il gelato è un linguaggio universale, capace di raccontare il territorio in modo semplice e diretto. L’incontro con l’olio Raineri è stato naturale: due eccellenze che si completano e che, insieme, danno vita a un’esperienza unica. Questo è il senso del gioco di squadra promosso da CNA: trasformare la collaborazione in valore condiviso”.

L’appuntamento rientra nel progetto “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”, promosso da CNA Imperia, e rappresenta un’occasione per raccontare il territorio ligure attraverso il linguaggio universale del gusto. Con Olio Raineri come protagonista e la creatività di Perlecó, “Gelato a Merenda” diventa così il simbolo di un nuovo modo di vivere le tradizioni: con curiosità, rispetto e voglia di innovare, portando l’identità ligure in ogni assaggio.