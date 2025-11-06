Ad OliOliva 2025 'Gelato a Merenda' celebra l’olio Taggiasco: tradizione e creatività si incontrano a Imperia

A OliOliva 2025, la kermesse dedicata all’olio nuovo e alle eccellenze del Ponente ligure, prende vita uno degli appuntamenti dedicati al gusto e alla creatività, promosso da CNA Imperia per celebrare l’IGP dell’oliva Taggiasca e valorizzare le imprese artigiane del territorio: “Gelato a Merenda”, un format coinvolgente che vedrà protagonisti il maestro gelatiere Aldo De Michelis, i bambini e il pubblico in una degustazione esperienziale, in programma domenica 9 novembre alle ore 17:00 presso lo Spazio Eventi di Calata Cuneo, Imperia.

Protagonisti dell’iniziativa sono Raineri, storico marchio dell’olivicoltura imperiese che da generazioni racconta la qualità e la tradizione dell’olio extravergine di oliva Taggiasca, e Perlecó, gelateria artigianale che ha saputo trasformare i sapori del territorio in creazioni originali e contemporanee. Insieme firmano una crema gelato all’olio di oliva Taggiasca, nata dalla collaborazione tra imprese associate a CNA, che sarà proposta in degustazione al pubblico.

L’evento rientra nel progetto “Olio e Territori: Cultura e Sapori dei Territori al di là del Mare”, promosso da CNA Imperia, e rappresenta un’occasione per raccontare il territorio attraverso il gusto, la creatività e il sapere artigiano.

Come sottolinea Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia: “Con Gelato a Merenda celebriamo il valore dell’artigianato locale e la capacità delle imprese di interpretare il territorio con autenticità e visione. L’olio, simbolo identitario della Liguria, diventa protagonista di una narrazione contemporanea che unisce cultura, passione e innovazione”.

Come evidenzia Giacomo Rinaldi, azienda olearia Raineri: “La filosofia del co-marketing di CNA ci permette di unire prodotti, imprese e territori in un racconto comune. L’olio extravergine di oliva Taggiasca è la nostra identità, e vederlo interpretato in una crema gelato firmata Perlecó significa portare la tradizione in una dimensione nuova, fresca e innovativa. È così che il territorio cresce: facendo squadra”.

Come rimarca Aldo De Michelis, maestro gelatiere di Perlecó: “Per noi artigiani il gelato è un linguaggio universale, capace di raccontare il territorio in modo semplice e diretto. L’incontro con l’olio Raineri è stato naturale: due eccellenze che si completano e che, insieme, danno vita a un’esperienza unica. Questo è il senso del gioco di squadra promosso da CNA: trasformare la collaborazione in valore condiviso”.