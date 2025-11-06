 / Cronaca

Migranti, nuovi accampamenti abusivi a Ventimiglia: forze dell'ordine in azione (Foto)

Intervento congiunto tra Comune, polizia locale e commissariato

Tende e tanti rifiuti. Sgomberata e bonificata l'area sotto al cavalcavia e al ponte ferroviario nel letto del fiume Roia a Ventimiglia.

Continuano le operazioni di controllo e pattugliamento da parte delle forze dell'ordine coordinate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e alle diverse forme di degrado che si registrano nella città.

Agenti della polizia locale e della polizia di Stato oggi hanno controllato gli accampamenti abusivi rispuntati nell'alveo del fiume e sotto il ponte ferroviario. Una ruspa ha poi portato via rifiuti e tende allestite tra canne, cespugli ed erba.

 

Elisa Colli

