Camporosso, scomparsa di Giuliano Mascheroni: il ricordo della Pro Loco "Gli Amici del Mulino"

La Pro Loco Camporosso “Gli Amici del Mulino” si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Giuliano Mascheroni.
"Giuliano è stato per noi molto più di un collaboratore: era un punto di riferimento, una presenza costante, generosa e appassionata" - commenta la Pro Loco di Camporosso ricordando un caro amico - "Il suo impegno instancabile, il suo sorriso sornione e la sua gentilezza hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità".
"In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene" - dice la Pro Loco Camporosso “Gli Amici del Mulino” esprimendo il proprio cordoglio - "Il suo ricordo continuerà a vivere in ogni iniziativa, in ogni gesto, in ogni angolo della nostra Pro Loco. Ciao Giuliano, ci mancherai".