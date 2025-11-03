Ventimiglia: era stato picchiato nei giorni scorsi, morto Giuliano Mascheroni. Aperta un'inchiesta per omicidio

E’ morto, dopo alcuni giorni di coma all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Giuliano Mascheroni, 70enne che alcuni giorni fa era stato colpito alla nuca a Ventimiglia per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. I fatti sono avvenuti il 26 ottobre scorso in corso Genova, quando l'uomo si sarebbe fermato a parlare con una donna. Poco dopo un altro uomo, S.P. di 46 anni. I sembra il compagno della donna, lo avrebbe colpito lasciandolo a terra.

L’uomo era stato portato in ospedale ed era entrato in coma. Purtroppo non ce l’ha fatta e i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte cerebrale. Ora la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio anche se le indagini non saranno semplici. I fatti sono stati immortalati dalle telecamere di un negozio della zona ed hanno consentito di risalire al colpevole ora in stato di arresto

Giuliano Mascheroni era il compagno di Patrizia La Marca, la donna morta dopo essere stata sbranata da un cane a Soldano.